Ракетний удар по Одесі, евакуація з Маріуполя, Чорнобаївка-18: новини за 2 травня

Російські військові завдали ракетного удару по Одесі, в Запоріжжі почали прибувати врятовані з Маріуполя, ЗСУ знову знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 2 травня – у матеріалі РБК-Україна.

По Одесі завдали ракетного удару

В понеділок, 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Згідно з даними оперативного командування "Південь", внаслідок обстрілу були пошкоджені інфраструктурні об'єкти міста та одна з релігійних споруд

Унаслідок удару загинув 15-річний хлопець. Також важкі поранення отримала дівчина. Також ДСНС продемонстрували наслідки атаки по місту.

У Запоріжжя почали прибувати врятовані з Маріуполя

У Запоріжжі почали прибувати врятовані жителі Маріуполя. З міста вдалося евакуювати більше ста жінок, дітей і літніх людей.

За уточненою інформації від Запорізької ОВА, до Запоріжжя в першу чергу стали прибувати жителі Маріуполя на власному транспорті. Інших чекають.

Угорщина знала про плани Путіна. Хотіла забрати собі частину території, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов різко розкритикував позицію Угорщини щодо розв'язаної Росією війни проти України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Данілов вважає, що угорська влада знала про підготовку агресії проти України. Більше того, мала свій територіальний інтерес, переконаний він.

ЗСУ знищили Російський склад боєприпасів у Чорнобаївці, - Арестович

Збройні сили України знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці. Сьогодні були повідомлення про потужний вибух під Херсоном. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. "Хто зачепіть Неньку, тому не забариться". І так - багато разів поспіль", - зазначив він.

Угорщина заблокує нафтове ембарго щодо Росії

Угорщина блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з Росії. Зокрема, нафтове ембарго.

"Ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо поширення санкцій Європейського союзу проти Росії на сферу енергетики", - заявив міністр енергетики Угорщини Гергелі Гуляш.

Водночас повідомляється, що Європейська комісія може дозволити Угорщині та Словаччині не вводити ембарго на нафту в рамках шостого пакету санкцій проти Росії. Оскільки обидві країни дуже сильно залежать від російських поставок.

Прокуратура встановила першого причетного до звірств у Бучі. Вбивав й катував цивільних

Офіс генерального прокурора встановив першого причетного до вбивств й катування цивільних у Бучі - командира підрозділу нацгвардії РФ Сергія Колоцея. Йому було заочно оголошено про підозру.

Згідно з даними слідства, в березні 2022 року у Бучі, підозрюваний жорстоко поводився з цивільними, які не брали участь у бойових діях. Також він причетний до вбивства чотирьох мирних жителів. Їх тіла були знайдені із зав’язаними за спиною руками.

Вічна пам'ять: у Бучі від голоду померла художниця-шістдесятниця

У Бучі померла відома художниця-шістдесятниця Любов Панченко. Вона місяць перебувала без їжі, поки там були окупанти.

Панченко померла на 85-му році життя.

Лавров назвав євреїв "затятими антисемітами". Ізраїль обурений

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Так, Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset намагався довести необхідність "денацифікації" України, що має президента-єврея.

Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.

У Бородянці врятували кота, який опинився на 7 поверсі зруйнованого будинку (фото)

У Бородянці на 7 поверсі зруйнованого російськими снарядами будинку виявили кота, який ховався і явно не міг вибратися самостійно. Кота помітив один з місцевих активістів і розмістив фото в соціальних мережах. Менш ніж за добу кота вдалося врятувати.

УЄФА продовжив дискваліфікацію Росії в єврокубках на новий сезон

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив не допускати російські клуби до участі в турнірах під своєю егідою і в сезоні 2022/23. Під санкції також потрапили збірні команди різних категорій.

Головна інтрига була щодо участі російських клубів у єврокубках у сезоні 2022/23. Найкращі команди чемпіонату Росії в підсумку не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.

Україну накриє дощами та грозами, а потім повернуться заморозки

Погода в Україні принесе дощі і грози 3-4 травня. 5-7-го числа вірогідність опадів буде переважно на заході, однак на більшості територій ймовірні заморозки.

Що буде з погодою в Україні найближчими днями - читайте в матеріалі Styler