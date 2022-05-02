ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЄФА продовжив дискваліфікацію Росії в єврокубках на новий сезон

Новость на русском →
Ньйон, Понеділок 02 травня 2022 19:58
УЄФА продовжив дискваліфікацію Росії в єврокубках на новий сезон Фото: Московські "Спартак" і ЦСКА в єврокубках не зіграють (spartak.com)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив не допускати російські клуби до участі в турнірах під своєю егідою і в сезоні 2022/23. Під санкції також потрапили збірні команди різних категорій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Виконком УЄФА ухвалив низку рішень щодо Російського футбольного союзу. Заборона на участь у міжнародних турнірах для тамтешніх команд продовжена.

Збірна Росії не зіграє в Лізі націй 2022/23, що візьме старт у червні. Натомість жіноча національна команда позбавлена місця на Євро-2022 (її замінить Португалія) та не гратиме в кваліфікації до ЧС-2023 (результати попередніх матчів анулюють). Така ж ситуація і в молодіжної збірної Росії – відбір на чемпіонат Європи вона не завершить.

Головна інтрига була щодо участі російських клубів у єврокубках у сезоні 2022/23. Найкращі команди чемпіонату Росії в підсумку не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.

До слова, УАФ затвердила рішення клубів Прем'єр-ліги про дострокове завершення сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА Російська Федерація Футбол Санкції проти Росії
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу