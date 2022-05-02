УЄФА продовжив дискваліфікацію Росії в єврокубках на новий сезон

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив не допускати російські клуби до участі в турнірах під своєю егідою і в сезоні 2022/23. Під санкції також потрапили збірні команди різних категорій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Виконком УЄФА ухвалив низку рішень щодо Російського футбольного союзу. Заборона на участь у міжнародних турнірах для тамтешніх команд продовжена.

Збірна Росії не зіграє в Лізі націй 2022/23, що візьме старт у червні. Натомість жіноча національна команда позбавлена місця на Євро-2022 (її замінить Португалія) та не гратиме в кваліфікації до ЧС-2023 (результати попередніх матчів анулюють). Така ж ситуація і в молодіжної збірної Росії – відбір на чемпіонат Європи вона не завершить.

Головна інтрига була щодо участі російських клубів у єврокубках у сезоні 2022/23. Найкращі команди чемпіонату Росії в підсумку не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.