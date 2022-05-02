Угорщина заблокує нафтове ембарго щодо Росії

Угорщина блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з Росії. Зокрема, нафтове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо поширення санкцій Європейського союзу проти Росії на сферу енергетики", - заявив міністр енергетики Угорщини Гергелі Гуляш.

Зазначимо, ЄС має намір запропонувати країнам-учасницям відмовитися від імпорту російської нафти до кінця року. Угорщина залишається одним з найактивніших противників розширення санкцій.

"Оскільки такі рішення вимагають одноголосності, комісії немає сенсу пропонувати санкції, що стосуються природного газу і сирої нафти, які обмежили б закупівлі в Угорщині", - додав він.