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Угорщина заблокує нафтове ембарго щодо Росії

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Будапешт, Понеділок 02 травня 2022 08:41
Угорщина заблокує нафтове ембарго щодо Росії Фото: міністр енергетики Угорщини Гергелі Гуляш (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Угорщина блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з Росії. Зокрема, нафтове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо поширення санкцій Європейського союзу проти Росії на сферу енергетики", - заявив міністр енергетики Угорщини Гергелі Гуляш.

Зазначимо, ЄС має намір запропонувати країнам-учасницям відмовитися від імпорту російської нафти до кінця року. Угорщина залишається одним з найактивніших противників розширення санкцій.

"Оскільки такі рішення вимагають одноголосності, комісії немає сенсу пропонувати санкції, що стосуються природного газу і сирої нафти, які обмежили б закупівлі в Угорщині", - додав він.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що ембарго на російську нафту фактично погоджено в ЄС, залишилося питання перехідного періоду.

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