ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вдарили ракетами по Одеській області: перші подробиці

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 11 липня 2022 11:48
Окупанти вдарили ракетами по Одеській області: перші подробиці Фото: РФ вдарила ракетами по Одеській області 11 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару не тільки по Харкову, але і по Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом", - розповів він.

За словами Тимошенка, одна з ракет влучила в будівлю.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу Харкова в понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 28 отримали поранення, у тому числі 16-річна дитина.

Нагадаємо, у місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену. По місту РФ випустила 10 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет
Під час ранкового обстрілу Харкова росіяни випустили 10 ракет
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно