Окупанти вдарили ракетами по Одеській області: перші подробиці

У понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару не тільки по Харкову , але і по Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

За словами Тимошенка, одна з ракет влучила в будівлю.

"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом", - розповів він.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу Харкова в понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 28 отримали поранення, у тому числі 16-річна дитина.

Нагадаємо, у місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену. По місту РФ випустила 10 ракет.

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