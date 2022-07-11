У Харкові під час тривоги прогриміли вибухи

У Харкові вранці 11 липня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Жителів попередили про загрозу артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Харківської облради Наталії Попової.

"Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебуваєте на вулицях! Зараз це дуже небезпечно. Всі служби оперативно реагують і працюють на місцях", - зазначив він.

Буквально за кілька хвилин після оголошення тривоги в місті пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдали ударів, попередньо, із систем залпового вогню.

"Повітряна тривога і загроза артобстрілу в Харкові! В укриття" - написала вона.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали три ракетні удари по цивільних об'єктах Харкова. Ракети потрапили в будинок, школу та на територію складських приміщень у Основ'янському районі.

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