Сьогоднішній ракетний удар по Харкову: багато постраждалих, є жертви

Внаслідок обстрілу Харкова у понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

"Ворог знову завдав ракетних ударів по місту. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих. Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби", - написав він.

Оновлено 11.17. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед яких 16-річна дитина, 3 загинули.