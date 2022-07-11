По Миколаєву вранці окупанти запустили 6 ракет: що відомо

Вранці 11 липня російські окупанти завдали удару по Миколаєву, запустивши 6 ракет. В результаті обстрілу поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"Вранці, 11 липня, в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Зараз розуміємо - 6 ракет. Попередньо без жертв, один поранений", - написав він.

Крім того, Кім розповів, що вранці та ввечері 10 липня окупанти обстріляли Широківську громаду області. Попадання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школі, житловим будинкам і відкритим територіям домогосподарств. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Так, після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло загоряння поля з пшеницею в смт Березнеговатое", - відмітив глава Миколаївської ОВА.

Також вчора росіяни вдарили по Першотравневій і Галицинівській громадах. В результаті загорілося поле з урожаєм і лісосмуга.

Приліт був зафіксований і в Шевченківській громаді. Там через удар згорів заклад ресторанного господарства.