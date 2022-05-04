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Ракетні удари по Дніпру зупинили рух потягів. Постраждалих немає

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Дніпро, Середа 04 травня 2022 22:34
Ракетні удари по Дніпру зупинили рух потягів. Постраждалих немає Фото: потяги зупинилися через удар по Дніпру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру є руйнування об'єкту залізничної інфраструктури. Через обстріл припинився рух потягів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Зі слів Резніченка, по Дніпру випустили три ракети. Одна досягла своєї цілі, а одна була збита силами протиповітряної оборони.

"Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено", - повідомив очільник Дніпропетровської області.

Нагадаємо, першим про ракетний удар по Дніпру заявив мер міста Борис Філатов.

Після цього глава УЗ Олександр Комишин повідомив, що ракета влучила в об'єкт залізничної інфраструктури.

У відповідь на нові ракетні удари в Офісі президента закликали Захід ввести проти Росії нові санкції, а також надати Україні більше зброї.

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