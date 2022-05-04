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Ракетний удар по Дніпру. Влучили в залізничну інфраструктуру

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Дніпро, Середа 04 травня 2022 20:46
Ракетний удар по Дніпру. Влучили в залізничну інфраструктуру Фото: окупанти обстріляли Дніпро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні ввечері Дніпро піддалося ракетному удару з боку російських окупантів. Під удар, за попередніми даними, потрапив об'єкт залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Камишина, главу "Укрзалізниці".

"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - повідомив глава УЗ.

За словами Камишина, залізничники в результаті ракетного удару не постраждали.

Який саме об'єкт залізничної інфраструктури уразили окупанти, наразі не відомо. Ступінь пошкоджень, як зазначив глава УЗ, будуть оцінювати після того, як у місті завершиться повітряна тривога.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, окупанти завдали удару по центру міста.

Також вибухи чули мешканці Черкас та Запоріжжя, більше - в матеріалі РБК-Україна.

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Дніпро ракетный удар
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