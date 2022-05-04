Ракетний удар по Дніпру. Влучили в залізничну інфраструктуру

Сьогодні ввечері Дніпро піддалося ракетному удару з боку російських окупантів. Під удар, за попередніми даними, потрапив об'єкт залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Камишина, главу "Укрзалізниці".

"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - повідомив глава УЗ. За словами Камишина, залізничники в результаті ракетного удару не постраждали. Який саме об'єкт залізничної інфраструктури уразили окупанти, наразі не відомо. Ступінь пошкоджень, як зазначив глава УЗ, будуть оцінювати після того, як у місті завершиться повітряна тривога.