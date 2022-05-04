Ракетные удары по Днепру остановили движение поездов. Пострадавших нет
В результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру является разрушение объекта железнодорожной инфраструктуры. Из-за обстрела прекратилось движение поездов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам Резниченко, по Днепру выпустили три ракеты. Одна достигла своей цели, а одна была сбита силами противовоздушной обороны.
"Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", - сообщил глава Днепропетровской области.
Напомним, первым о ракетном ударе по Днепру заявил мэр города Борис Филатов.
После этого глава УЗ Александр Камышин сообщил, что ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры.
В ответ на новые ракетные удары в Офисе президента призвали Запад ввести против России новые санкции, а также предоставить Украине больше оружия.
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