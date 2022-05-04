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Ракетные удары по Днепру остановили движение поездов. Пострадавших нет

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Днепр, Среда 04 мая 2022 22:34
Ракетные удары по Днепру остановили движение поездов. Пострадавших нет Фото: поезда остановились из-за удара по Днепру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру является разрушение объекта железнодорожной инфраструктуры. Из-за обстрела прекратилось движение поездов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Резниченко, по Днепру выпустили три ракеты. Одна достигла своей цели, а одна была сбита силами противовоздушной обороны.

"Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", - сообщил глава Днепропетровской области.

Напомним, первым о ракетном ударе по Днепру заявил мэр города Борис Филатов.

После этого глава УЗ Александр Камышин сообщил, что ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры.

В ответ на новые ракетные удары в Офисе президента призвали Запад ввести против России новые санкции, а также предоставить Украине больше оружия.

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