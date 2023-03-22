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Обстрел Запорожья: уже известно об одном погибшем, возросло количество раненых

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Запорожье , Среда 22 марта 2023 14:13
Обстрел Запорожья: уже известно об одном погибшем, возросло количество раненых Фото: один из пострадавших из-за ракетного удара по Запорожью 22 марта, умер (t.me/kurtievofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Умер один из пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью в среду, 22 марта. На данный момент известно об одном погибшем и 25 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб", - написал он.

По обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек. А именно:

  • 3 человека - в тяжелом состоянии;
  • 19 - в среднем;
  • 3 - в легком (из них двое детей).

Обстрел Запорожья

В Запорожье сегодня, 22 марта слышали звуки взрывов, там объявлена воздушная тревога. Чуть позже взрывы услышали и в Херсоне.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что российская армия атакует город и бьет по жилым домам и острову Хортица. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку.

Вскоре в Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты. До недавнего времени сообщалось про по меньшей мере 18 пострадавших.

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