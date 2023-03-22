Игнат об ударе по дому в Запорожье: по предварительным данным, били из РСЗО "Торнадо-С"

Российские войска при обстреле Запорожья нанесли удар по многоэтажке. По предварительным данным, вероятно били из РСЗО "Торнадо-С".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона .

"По предварительным данным, это вероятно реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Это реактивная артиллерия, которая летит чрезвычайно быстро. От пуска до попадания - десятки секунд. Если есть возможность у наших сил обороны оповестить когда будет работать реактивная и ствольная артиллерия - это, безусловно, делается. Если такой возможности нет, если нет разведывательных данных, могут быть такие террористические атаки врага", - заявил Игнат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне попали в два девятиэтажных жилых дома в Запорожье. В результате удара, по последним данным, пострадали 25 человек. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком. Еще один гражданский погиб.

На ракетный удар россиян уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Также он опубликовал кадры прямого попадания ракеты врага в многоэтажный жилой дом.

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