Ракетный удар по Запорожью: ранен, зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры

"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры Запорожья". – рассказал чиновник.

Глава администрации отметил, что один человек был ранен, при этом "информация о других пострадавших уточняется".

Ракетный удар РФ по Украине 15 февраля

Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Впоследствии стало известно о работе ПВО на подступах к столице . Кроме того, в Киеве раздались взрывы рано утром.

Кроме того, взрывы прогремели также в Днепре и Запорожье, а впоследствии и во Львове . В последнем городе также работает ПВО. Взрывы раздались и в Ивано-Франковской области.