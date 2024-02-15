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Ракетний удар по Запоріжжю: є поранений, зафіксовано влучання по обʼєкту інфраструктури

Ілюстративне фото: в Запорізькій ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару сьогодні вранці, 15 лютого, поранення отримала щонайменше одна людина. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя". - розповів чиновник. 

Очільник адміністрації зазначив, що одну людину було поранено, при цьогу "інформація щодо інших постраждалих уточнюється".

Ракетний удар РФ по Україні 15 лютого

Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.

Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.

Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО. Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області.

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