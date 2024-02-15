Ракетний удар по Запоріжжю: є поранений, зафіксовано влучання по обʼєкту інфраструктури

"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя". - розповів чиновник.

Очільник адміністрації зазначив, що одну людину було поранено, при цьогу "інформація щодо інших постраждалих уточнюється".

Ракетний удар РФ по Україні 15 лютого

Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.

Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.

Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО. Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області.