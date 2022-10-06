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Ракетный удар по Запорожью: погибли два человека, многих спасли

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Запорожье, Четверг 06 октября 2022 08:37
Ракетный удар по Запорожью: погибли два человека, многих спасли Фото: в Запорожье в результате ракетного удара есть жертвы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетного удара по Запорожью погибли два человека. Под завалами еще остаются люди, но многих спасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи", - отметил он.

Под завалами разрушенных домов находятся еще не менее пяти человек. Спасательная операция продолжается.

"Многие люди спасены. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован", - подчеркнул Старух.

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Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что в результате атаки пострадали 10 человек. Восемь из них находятся в больницах в состояниях средней и легкой тяжести.

Фото: последствия ракетных ударов по Запорожью (t.me/kurtievofficial/)

Напомним, утром российские оккупанты ударили 7 ракетами по Запорожью. В результате атаки повреждены и разрушены жилые дома, в том числе многоэтажки.

Также враг нанес ракетный удар по Хмельницкой области, но пока информации о последствиях нет.

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Запорожье ракетный удар
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