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Ракетный удар по Запорожью 6 октября: количество жертв снова возросло

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Запоріжжя, Суббота 08 октября 2022 21:03
Ракетный удар по Запорожью 6 октября: количество жертв снова возросло Фото: количество жертв ракетного удара по Запорожью снова возросло (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Разбор завалов на центральном проспекте Запорожья почти завершен. Число погибших увеличилось до 18 человек. Из-под завалов удалось спасти 21 человека.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

Также оккупанты днем нанесли удар кассетными снарядами по одному из сел Камышевашской громады Запорожской области. В результате обстрела один человек погиб, есть раненые.

Часть ракет были сбиты украинскими силами ПВО, но одна ракета все же разбросала элементы по селу. В результате обстрела ранены пять человек, среди которых годовалый ребенок. Один человек погиб.

Напомним, 6 октября россияне выпустили по Запорожью семь ракет. От обстрелов россиян пострадали частные и многоквартирные дома, а также автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

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Запорожье Вторжение России в Украину ракетный удар
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