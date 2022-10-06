В Запорожье снова раздались взрывы: что известно

В четверг, 6 октября, в Запорожье снова прогремели сразу два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Взрывы были слышны в прямом эфире телемарафона во время рассказа журналистов о ситуации в Запорожской области.

Данные об очередной ракетной атаке города подтвердил и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Внимание! Очередная ракетная атака противника. Находитесь в укрытиях!" - написал он в Telegram.