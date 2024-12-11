В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара РФ

Количество погибших в результате ракетного удара России по Запорожью 10 декабря возросло до девяти. Еще 22 человека пострадали, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Уже прошли сутки, как продолжается спасательная операция. Она пока не закончена, продолжается разбор завалов, потому что под завалами еще находятся наши жители", - рассказал Федоров.

По его словам, вражеская атака по центру города забрала уже 9 жизней. Несмотря на усилия медиков в больнице умер еще один раненый - 74-летний мужчина.

Также известно о 22 пострадавших, среди них 5-летняя девочка.