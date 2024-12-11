В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара РФ
Количество погибших в результате ракетного удара России по Запорожью 10 декабря возросло до девяти. Еще 22 человека пострадали, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.
"Уже прошли сутки, как продолжается спасательная операция. Она пока не закончена, продолжается разбор завалов, потому что под завалами еще находятся наши жители", - рассказал Федоров.
По его словам, вражеская атака по центру города забрала уже 9 жизней. Несмотря на усилия медиков в больнице умер еще один раненый - 74-летний мужчина.
Также известно о 22 пострадавших, среди них 5-летняя девочка.
Удар по Запорожью
Напомним, вчера, 10 декабря, российские террористы нанесли ракетный удар по центру Запорожья. Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что враг попал по частной больнице, в результате чего здание медучреждения было уничтожено и также были повреждены рядом расположенные здания.
Согласно предварительным данным, в результате вражеского обстрела были повреждены 20 жилых и три нежилых дома. Также ранее сообщалось о семи погибших и 22 пострадавших.
Ночью спасатели на месте удара из-под завалов деблокировали двух женщин, находившихся под обломками более семи часов.
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