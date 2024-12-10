Удар РФ по клинике в Запорожье: есть жертвы, под завалами ищут людей

Российская армия днем вторника, 10 декабря, нанесла удар по городу Запорожье. Там разрушена частная больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Как сообщил Федоров, в результате вражеского удара погибли три человека, еще 11 получили ранения. Один из раненых – в тяжелом состоянии.

Также известно, что среди пострадавших - два врача.

"Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы", – написал Федоров.

Ранее Федоров сообщил, что россияне попали в помещение частной больницы – оно разрушено. Рядом расположены здания – повреждены.

Предыдущий обстрел Запорожья

Ранее мы писали, что вечером пятницы, войска РФ нанесли удар по Запорожью. Позже в Запорожье завершили спасательную операцию. Как сообщили спасатели и местные власти, в результате атаки погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.