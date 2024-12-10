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В Запорожье после удара РФ из-под завалов спасли двух женщин

Запорожье, Вторник 10 декабря 2024 23:43
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В Запорожье после удара РФ из-под завалов спасли двух женщин Фото: после российских обстрелов в Запорожье из-под завалов деблокировали двух женщин (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье на месте российского удара сегодня днем, 10 декабря, из-под завалов деблокировали двух женщин. Они находились под обломками более семи часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Чрезвычайники отметили, что две женщины сами позвонили на линию Службы спасения "101" во время поисково-спасательных работ, и рассказали, что находятся под завалами разрушенного здания.

"В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение", - передали в ГСЧС.

Чрезвычайники с помощью спецоборудования вызволили пострадавших из-под завалов.

"Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось достать из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обе женщин госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ГСЧС.

Всего в результате вражеского удара по частной клинике в центре Запорожья погибли 4 человека. Был травмирован 21 гражданин, среди пострадавших один ребенок.

"Один пострадавший скончался в больнице. Подразделения ГСЧС спасли 4 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Российский удар по Запорожью 10 декабря

Ранее сообщалось, что сегодня днем российские террористы нанесли удар по центру Запорожья. Местные власти проинформировали, что враг попал в помещение запорожской частной больницы. Здание медучреждения было уничтожено, и также были повреждены здания, расположенные рядом.

Из-за российских обстрелов в Запорожье были жертвы и много пострадавших. На месте "прилета" продолжаются аварийно-спасательные работы.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью. Глава государства отметил, что каждая подобная атака доказывает, что необходимо увеличивать возможности ПВО в Украине.

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