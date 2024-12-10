В Запорожье из-под завалов достали еще одного погибшего: что известно о последствиях атаки

В Запорожье, где российская армия нанесла удар по центру города, из-под завалов достали тело еще одного погибшего.По меньшей мере 6 человек остаются под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По данным Федорова, по состоянию на 20:00 известно о:

3 погибших;

1 человека удалось реанимировать;

16 человек доставлены в больницы (9 женщин, 7 мужчин), большинство в крайне тяжелом состоянии;

до 20 возросло количество раненых.

Также он отметил, что по меньшей мере 6 человек остаются под завалами. С некоторыми из них есть контакт.

В результате российского удара было повреждено здание частной клиники, в которой находились врачи и пациенты. Также в многоэтажках повреждены окна и крыши.Кроме этого частичные разрушения получили школа и внешкольное учреждение.

"Спасатели, коммунальные службы и медики продолжают работать. Для разбора завалов понадобится еще 5-7 часов", - сообщил Федоров.

На месте происшествия привлечено почти 50 спасателей ГСЧС, коммунальная спасательная служба, а также подразделения полиции и медики скорой помощи.

Удар по Запорожью 10 декабря

Российская армия сегодня, около 15:00, нанесла удар по городу Запорожье. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне попали в помещение частной больницы – оно разрушено. Рядом расположены здания – повреждены.

Впоследствии он уточнил, что в результате вражеского удара погибли три человека. Однако позже Федоров уточнил, что врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим.