ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ракетный удар по Днепру: в городе пострадал инфраструктурный объект

Днепр, Четверг 30 октября 2025 13:54
UA EN RU
Ракетный удар по Днепру: в городе пострадал инфраструктурный объект В Днепре во время атаки пострадал инфраструктурный объект (фото иллюстративное: facebook.com MNSDNE)
Автор: Василина Копытко

В ночь на 30 октября российские войска осуществили ракетный удар по Днепру. По предварительной информации, в результате атаки поврежден один из инфраструктурных объектов города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Днепропетровской областной государственной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

Последствия атаки на Днепр

Этой ночью Днепр подвергся удару баллистической ракетой. Воздушные силы зафиксировали несколько скоростных целей в направлении города. Сначала информации о пострадавших или масштабных разрушениях не поступало, но сейчас появилось сообщение о повреждении инфраструктурного объекта.

"В городе пострадал инфраструктурный объект. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Днепру: в городе пострадал инфраструктурный объект

В результате российской атаки пострадал инфраструктурный объект в Днепре (скриншот)

Атака на Днепропетровскую область

По данным ОВА, во время российской атаки 30 октября оборонцы сбили в небе над Днепропетровской областью 22 дрона.

Днепр: ракета была направлена на предприятие. Погибших и раненых нет.

Синельниковский район: беспилотники агрессора попали по Покровской и Николаевской громадах. Возникли пожары, повреждены инфраструктура и частные дома, люди не пострадали.

Никопольский район: российская армия применила FPV-дроны и артиллерию. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Погибших нет.

По информации ГСЧС, спасатели ликвидируют последствия атак.

Предварительно, в результате ракетного и дронового ударов погибших и травмированных не зафиксировано.

Ракетный удар по Днепру: в городе пострадал инфраструктурный объектРакетный удар по Днепру: в городе пострадал инфраструктурный объектПоследствия атаки на Днепропетровскую область (фото: ГСЧС Днепропетровской области/Telegram)

Атака на Украину 30 октября

В ночь на четверг, 30 октября, Российская Федерация осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, направленный на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Россияне применили аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты, ракеты Х-101, а также ударные дроны типа "Шахед". Из-за массированной атаки на Украину Польша подняла свою авиацию.

Под ударами россиян оказались: Киев и область, Запорожье, Ивано-Франковск, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Черкасская, Львовская и Черновицкая области. Из-за атаки в Украине ввели отключение света.

В результате атаки на Винницкую область в больнице от ранений умерла 7-летняя девочка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Атака дронов Ракетная атака
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине