Ракетный удар по Днепру: в городе пострадал инфраструктурный объект

В ночь на 30 октября российские войска осуществили ракетный удар по Днепру. По предварительной информации, в результате атаки поврежден один из инфраструктурных объектов города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Днепропетровской областной государственной администрации Владислава Гайваненко в Telegram .

Предварительно, в результате ракетного и дронового ударов погибших и травмированных не зафиксировано.

Никопольский район: российская армия применила FPV-дроны и артиллерию. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Погибших нет.

Синельниковский район: беспилотники агрессора попали по Покровской и Николаевской громадах. Возникли пожары, повреждены инфраструктура и частные дома, люди не пострадали.

Днепр: ракета была направлена на предприятие. Погибших и раненых нет.

По данным ОВА, во время российской атаки 30 октября оборонцы сбили в небе над Днепропетровской областью 22 дрона .

В результате российской атаки пострадал инфраструктурный объект в Днепре (скриншот)

"В городе пострадал инфраструктурный объект. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Этой ночью Днепр подвергся удару баллистической ракетой. Воздушные силы зафиксировали несколько скоростных целей в направлении города. Сначала информации о пострадавших или масштабных разрушениях не поступало, но сейчас появилось сообщение о повреждении инфраструктурного объекта.

Атака на Украину 30 октября

В ночь на четверг, 30 октября, Российская Федерация осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, направленный на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Россияне применили аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты, ракеты Х-101, а также ударные дроны типа "Шахед". Из-за массированной атаки на Украину Польша подняла свою авиацию.

Под ударами россиян оказались: Киев и область, Запорожье, Ивано-Франковск, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Черкасская, Львовская и Черновицкая области. Из-за атаки в Украине ввели отключение света.

В результате атаки на Винницкую область в больнице от ранений умерла 7-летняя девочка.