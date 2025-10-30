ua en ru
В Винницкой области умерла 7-летняя девочка, которая получила ранения после массированной атаки РФ

Четверг 30 октября 2025 13:02
В Винницкой области умерла 7-летняя девочка, которая получила ранения после массированной атаки РФ Фото иллюстративное: в Винницкой области умерла 7-летняя девочка (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В больнице умер 7-летний ребенок после массированной атаки россиян на Винницкую область 30 октября. Он получил тяжелые ранения во время обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОГА Наталью Заболотную в Telegram.

"Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось", - сообщила глава ОГА.

Как уточнила чиновница, всего в воздушном пространстве области находилось 90 дронов и 23 крылатые ракеты. Повреждены 23 жилых дома.

Один из них - двухэтажный, где проживал 21 человек. Он претерпел значительные разрушения, поэтому сейчас семьи выселены.

По состоянию на сейчас комиссии проводят обследование этого дома для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

Продолжаются работы по ликвидации последствий поражения. На местах работают спасатели, осуществляется тушение пожара. Развернуты комиссии, которые фиксируют последствия поражений и повреждений. Работает полиция, ГСЧС и СБУ.

Также в результате вражеской атаки пострадали четверо взрослых. Двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения и отказались от госпитализации.

Обстрел Украины 30 октября

В четверг, 30 октября, российская армия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Последствия фиксируют во многих областях.

По данным ДТЭК, враг атаковал теплоэлектростанции в разных регионах, серьезно повреждено оборудование ТЭС, продолжается работа по устранению последствий. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

Под ударом оказалась и Винницкая область. Из-за атаки город Ладыжин, где расположена ТЭС, остался без тепла и воды.

В ОВА подтвердили, что область сегодня подверглась массированной атаке, зафиксированы повреждения жилых домов, объектов критической инфраструктуры и транспорта.

