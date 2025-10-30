В Винницкой области умерла 7-летняя девочка, которая получила ранения после массированной атаки РФ

В больнице умер 7-летний ребенок после массированной атаки россиян на Винницкую область 30 октября. Он получил тяжелые ранения во время обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОГА Наталью Заболотную в Telegram .

"Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось", - сообщила глава ОГА.

Как уточнила чиновница, всего в воздушном пространстве области находилось 90 дронов и 23 крылатые ракеты. Повреждены 23 жилых дома.

Один из них - двухэтажный, где проживал 21 человек. Он претерпел значительные разрушения, поэтому сейчас семьи выселены.

По состоянию на сейчас комиссии проводят обследование этого дома для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

Продолжаются работы по ликвидации последствий поражения. На местах работают спасатели, осуществляется тушение пожара. Развернуты комиссии, которые фиксируют последствия поражений и повреждений. Работает полиция, ГСЧС и СБУ.

Также в результате вражеской атаки пострадали четверо взрослых. Двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения и отказались от госпитализации.