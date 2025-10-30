ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Ракетний удар по Дніпру: у місті постраждав інфраструктурний об’єкт

Дніпро, Четвер 30 жовтня 2025 13:54
Ракетний удар по Дніпру: у місті постраждав інфраструктурний об’єкт У Дніпрі під час атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт (фото ілюстративне: facebook.com MNSDNE)
Автор: Василина Копитко

В ніч на 30 жовтня російські війська здійснили ракетний удар по Дніпру. За попередньою інформацією, унаслідок атаки пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів міста.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.

Наслідки атаки на Дніпро

Цієї ночі Дніпро зазнав удару балістичною ракетою. Повітряні сили зафіксували кілька швидкісних цілей у напрямку міста. Спершу інформації про постраждалих або масштабні руйнування не надходило, втім зараз з'явилось повідомлення про пошкодження інфраструктурного об'єкта.

"У місті понівечений інфраструктурний об'єкт. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Атака на Дніпропетровщину

За даними ОВА, під час російської атаки 30 жовтня оборонці збили у небі над Дніпропетровською областю 22 дрони.

Дніпро: ракета була спрямована на підприємство. Загиблих і поранених немає.

Синельниківський район: безпілотники агресора влучили по Покровській та Миколаївській громадах. Виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки, люди не постраждали.

Нікопольщина: російська армія застосувала FPV-дрони та артилерію. Постраждали райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Загиблих немає.

За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідовують наслідки атак.

Попередньо, внаслідок ракетного та дронового ударів загиблих і травмованих не зафіксовано.

Атака на Україну 30 жовтня

У ніч на четвер, 30 жовтня, Російська Федерація здійснила масований комбінований удар по території України, спрямований на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети, ракети Х-101, а також ударні дрони типу "Шахед". Через масовану атаку на Україну Польщі підняла свою авіацію.

Під ударами росіян опинились: Київ та область, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Івано-Франківськ, Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька, Черкаська, Львівська та Чернівецькі області. Через атаку в Україні запровадили вимкнення світла.

Внаслідок атаки на Вінниччину у лікарні від поранень померла 7-річна дівчинка.

Дніпропетровська область Атака дронів Ракетна атака
