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Ракетный обстрел Украины: Польша подняла в воздух авиацию

Фото: Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела РФ Украины (Wikipedia)
Автор: Валерий Савицкий

Республика Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства из-за ракетного обстрела Россией территории Украины. В воздух поднята польская авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу польского Оперативного командования в соцсети Х (бывшая Twitter).

Отмечается, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. В связи с этим активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Руководство Республики Польша постоянно мониторит ситуацию.

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах Украины в 7:08 сообщили, что крылатая ракета во Львовской области двигалась в сторону границы с Польшей, но впоследствии изменила курс в направлении Львова.

По состоянию на 7:20 утра, крылатые ракеты маневрировали на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Напомним, сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.

Позже стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

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