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Ракетний обстріл України: Польща підняла в повітря авіацію

Фото: Польща підняла в повітря авіацію через ракетний обстріл РФ України (Wikipedia)
Автор: Валерій Савицький

Республіка Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України. В повітря піднято польську авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку польського Оперативного командування у соцмережі Х (колишня Twitter).

Зазначається, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по території України. У зв'язку з цим активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а керівництво Республіки Польща постійно моніторить ситуацію.

"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах України о 7:08 повідомили, що крилата ракета у Львівській області рухалася вбік кордону з Польщею, але згодом змінила курс у напрямку Львова.

Станом на 7:20 ранку, крилаті ракети маневрували на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу.

Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

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