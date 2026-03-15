Ракетный голод? Франция потратила большинство ракет для истребителей на иранские "шахеды"

Французская авиация уничтожила десятки ударных дронов в ближневосточном регионе. Однако активное использование ракет класса "воздух-воздух" MICA привело к стремительному сокращению их запасов.

Из-за нехватки ракет навыть начался внутренний конфликт между Генеральным штабом (EMA), Управлением вооружения (DGA) и производителем ракет - компанией MBDA. Генштаб обвинил DGA в медленном поиске более дешевых альтернатив для сбивания недорогих дронов.

В свою очередь, чиновники заявили, что опасаются покупать системы у новых производителей из-за рисков низкого качества. А компания MBDA сообщила, что нарастила темпы производства, но выпускать оружие без подписанных контрактов и гарантированной оплаты не будет.

Из-за угрозы обороноспособности премьер-министр Франции Себастьен Лекорню созвал срочное кризисное совещание. На нем планируют найти долгосрочные решения для усиления армии и решить вопрос "ракетного голода".

Но главной проблемой считается именно огромная разница в цене. Высокотехнологичные ракеты стоимостью в сотни тысяч евро используют для уничтожения дешевых дронов. Это экономически невыгодно и истощает стратегические резервы страны, поэтому Франция ищет альтернативы.