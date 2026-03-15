Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ракетный голод? Франция потратила большинство ракет для истребителей на иранские "шахеды"

21:29 15.03.2026 Вс
2 мин
Франция имеет проблемы с ракетами к истребителям Rafale - из-за иранских дронов
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: истребитель Rafale ВВС Франции (Getty Images)

Франция столкнулась с критическим дефицитом ракет для истребителей Rafale. Французская авиация активно перехватывает иранские дроны Shahed на Ближнем Востоке - и тратит дефицитные боеприпасы.

Французская авиация уничтожила десятки ударных дронов в ближневосточном регионе. Однако активное использование ракет класса "воздух-воздух" MICA привело к стремительному сокращению их запасов.

Из-за нехватки ракет навыть начался внутренний конфликт между Генеральным штабом (EMA), Управлением вооружения (DGA) и производителем ракет - компанией MBDA. Генштаб обвинил DGA в медленном поиске более дешевых альтернатив для сбивания недорогих дронов.

В свою очередь, чиновники заявили, что опасаются покупать системы у новых производителей из-за рисков низкого качества. А компания MBDA сообщила, что нарастила темпы производства, но выпускать оружие без подписанных контрактов и гарантированной оплаты не будет.

Из-за угрозы обороноспособности премьер-министр Франции Себастьен Лекорню созвал срочное кризисное совещание. На нем планируют найти долгосрочные решения для усиления армии и решить вопрос "ракетного голода".

Но главной проблемой считается именно огромная разница в цене. Высокотехнологичные ракеты стоимостью в сотни тысяч евро используют для уничтожения дешевых дронов. Это экономически невыгодно и истощает стратегические резервы страны, поэтому Франция ищет альтернативы.

Между тем Франция не единственная, у кого возник дефицит. Израиль на этой неделе сообщил США, что страна столкнулась с критической нехваткой средств перехвата баллистических ракет на фоне продолжения войны с Ираном.

В субботу израильское издание Ynet сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы направил в Украину запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Запрос поступил на фоне большого опыта Украины в перехвате иранских дронов.

