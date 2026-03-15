Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ракетний голод? Франція витратила більшість ракет для винищувачів на іранські "шахеди"

21:29 15.03.2026 Нд
2 хв
Франція має проблеми з ракетами до винищувачів Rafale - через іранські дрони
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: винищувач Rafale ВПС Франції (Getty Images)

Франція зіткнулася з критичним дефіцитом ракет для винищувачів Rafale. Французька авіація активно перехоплює іранські дрони Shahed на Близькому Сході - та витрачає дефіцитні боєприпаси.

Французька авіація знищила десятки ударних дронів у близькосхідному регіоні. Проте активне використання ракет класу "повітря-повітря" MICA призвело до стрімкого скорочення їхніх запасів.

Через нестачу ракет навыть почався внутрішній конфлікт між Генеральним штабом (EMA), Управлінням озброєння (DGA) та виробником ракет - компанією MBDA. Генштаб звинуватив DGA повільному пошуку дешевших альтернатив для збиття недорогих дронів.

Своєю чергою, чиновники заявили, що побоюються купувати системи у нових виробників через ризики низької якості. А компанія MBDA повідомила, що наростила темпи виробництва, але випускати зброю без підписаних контрактів та гарантованої оплати не буде.

Через загрозу обороноздатності прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню скликав термінову кризову нараду. На ній планують знайти довгострокові рішення для посилення армії та розв’язати питання "ракетного голоду".

Але головною проблемою вважається саме величезна різниця у ціні. Високотехнологічні ракети вартістю у сотні тисяч євро використовують для знищення дешевих дронів. Це є економічно невигідним і виснажує стратегічні резерви країни, тому Франція шукає альтернативи.

Тим часом Франція не єдина, в кого виник дефіцит. Ізраїль цього тижня повідомив США, що країна зіткнулася з критичною нестачею засобів перехоплення балістичних ракет на тлі продовження війни з Іраном.

У суботу ізраїльське видання Ynet повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито направив в Україну запит про проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Запит надійшов на тлі великого досвіду України в перехопленні іранських дронів.

