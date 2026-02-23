Ракетный дивизион, склады и не только. ВСУ метко ударили по важным целям россиян

"23 февраля на временно оккупированной территории АР Крым, поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, имеющего на вооружении БРК "Бастион", - отметили в Генштабе.

Также в районе населенного пункта Нижняя Крынка, что на ВОТ Донецкой области, под ударом был склад боеприпасов российских военных из состава группировки войск "Юг".

Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка ВСУ атаковали склад материально-технических средств оккупантов, а в районе Покровки ВОТ Николаевской области украинским военным удалось попасть в пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка врага.