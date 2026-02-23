RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ракетный дивизион, склады и не только. ВСУ метко ударили по важным целям россиян

Фото: ВСУ метко ударили по важным целям россиян (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов россиян, среди которых ракетный дивизион, пункт управления дронами и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Читайте также: ВСУ ударили по "чрезвычайно важной" цели россиян в Крыму

"23 февраля на временно оккупированной территории АР Крым, поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, имеющего на вооружении БРК "Бастион", - отметили в Генштабе.

Также в районе населенного пункта Нижняя Крынка, что на ВОТ Донецкой области, под ударом был склад боеприпасов российских военных из состава группировки войск "Юг".

Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка ВСУ атаковали склад материально-технических средств оккупантов, а в районе Покровки ВОТ Николаевской области украинским военным удалось попасть в пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка врага.

 

Удары ВСУ по важным целям россиян

Напомним, недавно украинские военные поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Котлубане.

Данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удары по арсеналу наносились украинскими ракетами FP-5 "Фламинго"

Кроме того, ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон".

Также мы писали, что Силы обороны поразили центр производства FPV-дронов, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину