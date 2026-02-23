Ракетный дивизион, склады и не только. ВСУ метко ударили по важным целям россиян

Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов россиян, среди которых ракетный дивизион, пункт управления дронами и склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
"23 февраля на временно оккупированной территории АР Крым, поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, имеющего на вооружении БРК "Бастион", - отметили в Генштабе.
Также в районе населенного пункта Нижняя Крынка, что на ВОТ Донецкой области, под ударом был склад боеприпасов российских военных из состава группировки войск "Юг".
Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка ВСУ атаковали склад материально-технических средств оккупантов, а в районе Покровки ВОТ Николаевской области украинским военным удалось попасть в пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка врага.
Напомним, недавно украинские военные поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Котлубане.
Данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удары по арсеналу наносились украинскими ракетами FP-5 "Фламинго"
Кроме того, ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон".
Также мы писали, что Силы обороны поразили центр производства FPV-дронов, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ россиян.