ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ ударили по "чрезвычайно важной" цели россиян в Крыму

Пятница 13 февраля 2026 15:32
UA EN RU
ВСУ ударили по "чрезвычайно важной" цели россиян в Крыму Фото: ВСУ поразили российскую РЛС "Небо-У" в Крыму (Минобороны РФ)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины поразили РЛС "Небо-У" в Крыму и еще ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Один из крупнейших арсеналов и ракетный завод: ракеты "Фламинго" метко ударили по РФ

"В рамках системных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли поражение по ряду важных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в районах Сладководного и Любимовки Запорожской области поражены сосредоточения живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки - пункты дислокации операторов дронов противника.

В районе н.п. Селидово Донецкой области поражен склад материально-технических средств врага.

Кроме того, вчера, в районе Евпатории (Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У".

Также в районе Камышевахи Донецкой области поражен район сосредоточения военной техники противника.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Что известно о РЛС "Небо-У"

Как рассказывал "Милитарный","Небо" - это семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Первая серийная радиолокационная система была выпущена в 1995 году.

Семейство "Небо" состоит из двух ветвей - для войск ПВО и для частей ПВО сухопутных войск. Последние имеют меньшие и более простые антенны, а соответственно - меньшее время развертывания/свертывания.

Первый представитель семейства - радар 55Ж6 "Небо" - обеспечивает обнаружение цели типа "истребитель" на расстоянии до 400 км. Но это - на высоте 20 км. Если цель снижается до 500 м, дальность обнаружения падает до 65 км.

"Небо-У" - это модернизация первой версии 55Ж6. Прототип был изготовлен еще в 1995 году, но минобороны России эта РЛС поставляется с 2006 года. В 2006-2011 годах было изготовлено 17 станций.

В станции применена крестообразная фазированная антенная решетка, горизонтальная часть которой является антенной дальномера, а вертикальная - антенной высотомера. Во время модернизации была увеличена зона определения высоты и повышена точность измерения координат, повышена защищенность от активных помех и повышена информативность системы контроля.

Для транспортировки "Неба-У" нужны три полуприцепа, в которых перевозят антенну, аппаратную кабину, дизель-генератор и выносной пункт управления, который может располагаться до 1 км от антенны. Сама антенна имеет высоту 43 метра.

В России заявляют, что станция способна находить и сопровождать цели как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т.д.), так и баллистические (боевые блоки ракет).

Также "Небо-У" определяет государственную принадлежность объектов и передает информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Производители заявляют, что система имеет возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение.

В официальных характеристиках РЛС "Небо-У" фигурирует дальность действия в 700 км. Однако речь идет о максимальном радиусе обнаружения крупных целей вроде пассажирских самолетов. Истребитель этот радар видит на расстоянии до 400 км, если речь идет о высоте 20 км.

Чем ниже высота, тем меньше дальность действия "Неба-У". Так истребитель, летящий на высоте 3 км радар может засечь только на расстоянии до 170 км, а если высота 500 м - только 65 км.

Удары ВСУ по стратегическим объектам РФ

Напомним, вчера, 12 февраля, украинские военные нанесли серию ударов по критически важным военным объектам РФ. В частности, под ударом были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.

В ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.

Перед этим ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы