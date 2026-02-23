Ракетний дивізіон, склади і не тільки. ЗСУ влучно вдарили по важливих цілях росіян

Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян, серед яких ракетний дивізіон, пункт управління дронами та склади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
"23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК "Бастіон", - зазначили у Генштабі.
Також у районі населеного пункту Нижня Кринка, що на ТОТ Донецької області, під ударом був склад боєприпасів російських військових зі складу угруповання військ "Юг".
Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка ЗСУ атакували склад матеріально-технічних засобів окупантів, а у районі Покровки ТОТ Миколаївської області українським військовим вдалось поцілити у пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.
Нагадаємо, нещодавно українські військові уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Котлубані.
Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удари по арсеналу завдавались українськими ракетами FP-5 "Фламінго"
Окрім того, ЗСУ завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Зокрема, уразили пункт управління дронів підрозділу зі складу центру "Рубікон".
Також ми писали, що Сили оборони уразили центр виробництва FPV-дронів, зосередження живої сили та станцію РЕБ росіян.