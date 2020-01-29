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Ракетна атака Ірану на бази США: постраждали 50 американських військовослужбовців

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 09:05
Ракетна атака Ірану на бази США: постраждали 50 американських військовослужбовців
Ілюстративне фото (Getty Images)

Мова йде про атаку Ірану на бази США 8 січня

Кількість американських військовослужбовців, які постраждали під час іранської атаки на військові бази США в Іраку в ніч на 8 січня, зросла до півсотні. Про це повідомив офіційний представник міністерства оборони США генерал-полковник Томас Кемпбелл, передає NYT.

Зокрема, в результаті атаки ще 16 військовослужбовців звернулися до медиків зі скаргами на погане самопочуття, у них у всіх були діагностовано черепно-мозкові травми.

Генерал уточнив, що потерпілими при ракетному обстрілі Ірану вважаються 50 військовослужбовців США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті іранської атаки постраждали 34 бійці.

РБК-Україна писало, що 7 січня Іран провів ракетні обстріли авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази біля Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента.

Крім того, через тиждень в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розташовані американські військові.

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