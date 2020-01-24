Від ракетного удару Ірану більше 30 військових США отримали травми

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Трамп спочатку заявляв, що під час атаки 7 січня на авіабазу з американцями ніхто не постраждав

Від ракетного удару Ірану по іракській авіабазі 34 військових США отримали черепно-мозкові травми. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначається, що половина травмованих військовослужбовців повернулася до своїх обов'язків, а решта 17 солдатів перебувають під медичним наглядом.

Хоча президент Дональд Трамп спочатку заявляв, що під час атаки 7 січня на авіабазу з американцями ніхто не постраждав.

В той самий час, за словами військових, про симптоми відразу після удару ніхто не повідомляв - про них стало відомо через кілька днів.

Нагадаємо, 7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Тоді військовослужбовці США заявили, що знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку.