США знали про плановану атаку на базу в Іраку

Фото: американські війська в Іраку (twitter/evankokkinos97)

Американські військові сховалися за дві з половиною години до початку атаки

Військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару. При цьому військові зазначили, що їм було відомо про плановану атаці, проте вони не знали, якого роду вона буде.

Атака була спрямована на американський ділянку авіабази, яка становить лише чверть від іракської бази. Самі ракетні удари тривали близько двох годин. В результаті атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Раніше в Ірані заявили, що мають 13 варіантів відповіді США на вбивство Сулеймані. При цьому секретар Ради безпеки Ірану Алі Шамхани заявив, що самий м'який з даних варіантів може стати "кошмаром" для США.