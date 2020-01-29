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Ракетная атака Ирана на базы США: пострадали 50 американских военнослужащих

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 09:05
Ракетная атака Ирана на базы США: пострадали 50 американских военнослужащих
Иллюстративное фото (Getty Images)

Речь идет об атаке Ирана на базы США 8 января

Число американских военнослужащих, пострадавших в ходе иранской атаки на военные базы США в Ираке в ночь на 8 января, возросло до полусотни. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл, передает NYT.

В частности, в результате атаки еще 16 военнослужащих обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие, у них у всех были диагностированы черепно-мозговые травмы.

Генерал уточнил, что пострадавшими при ракетном обстреле Ирана считаются 50 военнослужащих США.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате иранской атаки пострадали 34 бойца.

РБК-Украина писало, что 7 января Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента.

Кроме того, через неделю в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где находятся американские военные.

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