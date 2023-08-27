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В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО

Воскресенье 27 августа 2023 05:12
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В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 27 августа в Киевской области прогремели взрывы - власти сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Сообщение о работе ПВО поступило в 05:08 утра. В этот момент по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал всех не снимать работу ПВО.

Ракетная атака ночью 27 августа

В ночь на 27 августа оккупанты снова нанесли массированную воздушную атаку по территории Украины. Около 3:50 в воздушном пространстве была зафиксирована группа ракет, выпущенных из Ту-95МС.

Ракеты несколько раз меняли курс, сообщалось, что в Черкасской области ПВО работало по враждебным целям.

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