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Ночная ракетная атака: в Черкасской области работает ПВО

Воскресенье 27 августа 2023 04:48
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Ночная ракетная атака: в Черкасской области работает ПВО Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Черкасской области во время воздушной тревоги из-за вражеской ракетной атаки ночью 27 августа в регионе работают систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца.

Чиновник предупредил жителей области о повышенной опасности в связи с ракетной атакой.

"Внимание. Повышенная опасность. В области работает ПВО", - написал руководитель региона.

Также в местных пабликах сообщают о звуках взрывов в области. Они могут быть результатом роботы ПВО по вражеским воздушным целям.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о запуске российскими оккупантами крылатых ракет по Украине с самолетов Ту-95МС.

Ракетная атака ночью 27 августа

Российские оккупанты этой ночью устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным командования ВС, группа вражеских ракет, выпущенная с авиации Ту-95МС, зафиксирована на территории Украины около 03:50. После этого ракеты противника несколько раз меняли курс. В сети в ряде областей стали появляться сообщения о работе ПВО.

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