Пуски ракет с Ту-95МС. В Украине объявили воздушную тревогу

Во многих областях Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога в ночь на 25 августа, из-за вражеской ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об угрозе воздушных атак оккупантов зазвучали сначала на востоке страны, а позже стали быстро распространяться на южные, центральные и северные области.

Около 03:35 тревога также была объявлена в столице, а затем и в Киевской области.

"В областях, где объявлена воздушная тревога - ракетная опасность! Пуски крылатых ракет с Ту-95МС", - предупредили в ВС.

Около четырех часом ночи тревога расширилась и на западные области.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 27 августа

Воздушные атаки РФ по Украине

Последние несколько месяцев российские захватчики усиленно атакуют Украину с помощью ракет и дронов. Оккупанты нацеливаются как на гражданскую инфраструктуру, так и на аэродромы или порты. В результате вражеских атак гибнут и получают ранения мирные жители.

В ночь на 25 августа россияне дважды атаковали Одесскую область ракетами. Все ракеты были сбиты, а информации о повреждениях пока нет.

Кроме того, сообщалось, что силы ПВО уничтожили ракету и дрон в Днепропетровской области. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине.

Напомним также, что 25 августа в течение дня в Украине шесть раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлетах российских истребителей МиГ-31К. Этот самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал", которую сложно сбить силам ПВО. К счастью, сообщений об обстрелах не поступало.

Однако россияне во время постоянных воздушных тревог запустили два "Шахеда" с юго-восточного направления. Силы ПВО сбили оба беспилотника в Харьковской области.