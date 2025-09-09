Заседание "Рамштайн" в Лондоне: Шмыгаль озвучил цели Украины

Представители Украины прибыли в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Глава Минобороны Денис Шмыгаль озвучил ожидания и цели заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram .

По словам Шмыгаля, ключевая задача Украины - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.

"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - цитирует пресс-центр ведомства министра обороны.

Известно, что заседание "Рамштайн" в Лондоне 9 сентября, которое запланировано на 17:15 по киевскому времени, пройдет в онлайн-формате.

Лично будут присутствовать министр обороны Великобритании Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.

Следует отметить, что предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, также состоялось в онлайн-формате.

Как известно, после смены власти в США лидерство в "Рамштайн" взяли на себя Великобритания и Германия.