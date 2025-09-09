Заседание "Рамштайн" в Лондоне: Шмыгаль озвучил цели Украины
Представители Украины прибыли в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Глава Минобороны Денис Шмыгаль озвучил ожидания и цели заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.
По словам Шмыгаля, ключевая задача Украины - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.
"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - цитирует пресс-центр ведомства министра обороны.
Известно, что заседание "Рамштайн" в Лондоне 9 сентября, которое запланировано на 17:15 по киевскому времени, пройдет в онлайн-формате.
Лично будут присутствовать министр обороны Великобритании Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.
Следует отметить, что предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, также состоялось в онлайн-формате.
Как известно, после смены власти в США лидерство в "Рамштайн" взяли на себя Великобритания и Германия.
Напомним, 6 сентября президент Владимир Зеленский озвучил ожидания Украины от 30 заседания "Рамштайн".
По его словам, для Украины важно получить значительное усиление противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.
Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Тогда в Минобороны Украины призвали предоставить Киеву 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.
Что такое "Рамштайн"
Более 50 государств вовлечены в формат "Рамштайн", или Контактную группу по вопросам оборонной поддержки Украины. Главная задача "Рамштайна" - координация помощи Украине для противодействия российской агрессии.
Инициатором создания платформы выступили Соединенные Штаты, а первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - именно в честь этого места формат и получил свое название.
Заседание участников платформы неоднократно давало положительные результаты для Украины - был принят ряд решений о поставках современного вооружения западного образца.
В частности, благодаря решению стран-участниц "Рамштайн" ВСУ получили системы HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другую военную технику