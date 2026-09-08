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Польша после "Рамштайна" готовит Украине пакет помощи с ПВО

22:22 08.09.2026 Вт
1 мин
Какова стоимость нового пакета помощи от Польши?
aimg Мария Науменко
Польша после "Рамштайна" готовит Украине пакет помощи с ПВО Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара и Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый во время заседания в формате "Рамштайн" (t.me/ministry_of_defense_ru)
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Польша по итогам 36-го заседания "Рамштайна" объявила о подготовке нового пакета помощи Украине стоимостью 50 млн евро. В него, в частности, войдут средства ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ходе заседания партнеры обсудили дальнейшее усиление Сил обороны Украины. Среди главных направлений помощи – противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы.

Отдельно украинская сторона представила партнерам План войны, согласно которому действуют Силы обороны.

По итогам встречи страны-партнеры объявили о новых вкладах по поддержке Украины на поле боя.

В частности, Польша готовит новый пакет помощи общей стоимостью 50 млн. евро. Часть этой поддержки будет направлена на средства противовоздушной обороны.

Напомним, сегодня, 8 сентября, на заседании "Рамштайн" Германия также объявила о дополнительной поддержке украинского ПВО.

Берлин срочно передаст ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера, увеличит поставки AIM-9 и продолжит поставки ракет для IRIS-T.

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