Польша после "Рамштайна" готовит Украине пакет помощи с ПВО

Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара и Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый во время заседания в формате "Рамштайн" (t.me/ministry_of_defense_ru)

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Польша по итогам 36-го заседания "Рамштайна" объявила о подготовке нового пакета помощи Украине стоимостью 50 млн евро. В него, в частности, войдут средства ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ходе заседания партнеры обсудили дальнейшее усиление Сил обороны Украины. Среди главных направлений помощи – противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы. Отдельно украинская сторона представила партнерам План войны, согласно которому действуют Силы обороны. По итогам встречи страны-партнеры объявили о новых вкладах по поддержке Украины на поле боя. В частности, Польша готовит новый пакет помощи общей стоимостью 50 млн. евро. Часть этой поддержки будет направлена на средства противовоздушной обороны.