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Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство Patriot, но есть нюанс

11:52 14.09.2026 Пн
2 мин
Трамп раскрыл, какую версию ракет позволят производить
aimg Елена Чупровская
Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство Patriot, но есть нюанс Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, однако речь идет только о менее современной версии вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дональда Трампа во время общения с журналистами.

Журналисты спросили президента США, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский добиться лицензии на производство ракет для Patriot. Трамп ответил коротко.

"Меньше современную версию", - ответил Трамп.

Президент США не уточнил, когда именно может быть принято окончательное решение о передаче лицензии.

Напомним, 2 сентября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом по предоставлению лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Между тем еще в августе бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог объяснил, почему Вашингтон тормозит передачу лицензии на Patriot.

По его словам, против выступают сами оборонные компании, в частности, Lockheed Martin, которые опасаются потерять контроль над собственными технологиями.

Напомним, в начале сентября президент США распространил публикацию американского издания с возможным вариантом решения проблемы.

Авторы предлагали разрешить Украине производство не самой современной версии перехватчиков. Среди вариантов называли два типа ракет.

Первый вариант - PAC-3 Adapted Capability Effector - более дешевый перехватчик производства Lockheed Martin.

Второй вариант - PAC-2 GEM-T - старейшая ракета производства Raytheon, которую уже согласились выпускать для Украины на заводе в Германии.

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