Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине

Президент США Дональд Трамп распространил публикацию The Washington Post, автор которой предлагает решение проблемы с нехваткой таких ракет для украинской противовоздушной обороны. Одна из идей – производство ракет Patriot в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social и материал WP .

Автор материала считает, что лицензирование производства могло бы одновременно помочь Украине, союзникам США и самим Соединенным Штатам. В публикации отмечается, что США вынуждены балансировать между потребностью Украины в ракетах Patriot, необходимостью пополнять собственные запасы и другими военными потребностями.

По мнению автора статьи Марка Тиссена, одним из очевидных решений является предоставление Украине лицензии на производство собственных перехватчиков. Президент США уже заявлял о готовности разрешить Украине производить Patriot во время саммита НАТО в Анкаре в июле, напоминает Тиссен в своей публикации.

Однако, как пишет автор, с тех пор практического прогресса в этом вопросе не произошло. Одним из главных препятствий называют опасения по поводу передачи передовых американских технологий.

Какой вариант предлагают США

Тиссен обращает внимание на то, что Украина не обязательно должна получить доступ к современной версии Patriot - PAC-3 Missile Segment Enhancement.

Передача соответствующих технологий в Украине, по мнению автора, создает риск их попадания в Россию.

Трамп сделал репост статьи о лицензировании ракет Patriot для Украины (фото: Скриншот)

Поэтому в Washington Post предлагают рассмотреть совместное производство менее технологичных вариантов перехватчиков.

Один из вариантов – PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE), новый более дешевый перехватчик Lockheed Martin. По данным автора, он обеспечивает около 70% точности более современной версии, в то же время стоит менее половины ее стоимости.

Другим вариантом называется более старая ракета PAC-2 GEM-T, которую производит Raytheon. Для Украины уже заключен контракт на производство таких ракет на новом предприятии Германии.

Украине нужны ракеты уже сейчас

Автор публикации отмечает, что даже разрешение на производство не решит насущной проблемы Украины. Развертывание производства потребует времени, тогда как потребность в перехватчиках существует уже сейчас.

Как один из вариантов временного решения Тиссен предлагает Соединенным Штатам нажать на Южную Корею, чтобы она передала Украине свои ракеты M-SAM II, которые он называет "корейским Patriot".

В то же время, автор считает, что в рамках потенциального лицензионного соглашения Украина могла бы передавать часть произведенных перехватчиков странам НАТО для пополнения их запасов. Это, по его мнению, позволило бы частично снизить нагрузку на американское производство.

Таким образом, распространенная Трампом публикация предлагает не просто передать Украине более готовые ракеты Patriot, а рассмотреть возможность привлечения украинской оборонной промышленности к их производству.

Похоже, Трампу приглянулась эта идея, раз он поделился ею в своей соцсети.