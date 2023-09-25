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Ракеты и дроны маневрировали. Игнат рассказал о тактике россиян во время ночной атаки

Украина, Понедельник 25 сентября 2023 10:09
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Ракеты и дроны маневрировали. Игнат рассказал о тактике россиян во время ночной атаки Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во время ночной атаки по Украине 25 сентября запущенные российскими оккупантами ракеты и дроны-камикадзе маневрировали. Они летели в одном направлении, а затем возвращались в сторону Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на разрушение в Одесской области, работа подразделений воздушного командования Юг была "безупречной". Они уничтожили все 19 дронов-камикадзе и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр".

"Усиление юга страны актуально. Ракеты "Оникс" сложно сбивать. Противодействовать им можно, но средства поражения против них не действуют. Ракета сверхзвуковая, летит очень низко. Поэтому эти ракеты невозможно сбивать существующими средствами противовоздушной обороны", - сказал Игнат. .

Спикер рассказал, что этой ночью россияне использовали три разных средства воздушного нападения. Тактика врага заключалась в изменении направлений применения ракет и дронов.

"Фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они развернулись и по молдавской границе уже вернулись в Одессу. Противник применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально нанести ущерб, поразить объекты", - объяснил Игнат.

Ночная атака РФ по Украине 25 сентября

Российские войска в ночь на 25 сентября снова атаковали территорию Украины с воздуха и суши - тревогу объявляли на территории всей страны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении врагом крылатых ракет "Калибр" и беспилотников-камикадзе типа Shahed, а позже захватчики добавили к ним и "Ониксы".

Большинство взрывов прогремели в Одессе - ее атаковали всеми тремя типами оружия. Также взрывы раздавались и в Кривом Роге.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер назвал последствия вражеской атаки по Одессе и области.

Детальнее о комбинированной воздушной атаке российских захватчиков ночью 25 сентября - в материале РБК-Украина.

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