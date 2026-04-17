Как Украина заставила НАТО пересмотреть защиту от дронов: новая стратегия альянса

НАТО пересматривает свою стратегию воздушного наблюдения под влиянием опыта войн в Украине и Иране, где низколетящие дроны и ракеты стали главной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense .

"Ценовая война" как новая реальность

По словам адмирала Вандие, сегодня Альянс вынужден думать в категориях "ценовой войны": стоимость одного выстрела, лучшие способы обнаружения и уничтожения цели по оптимальной цене по сравнению с затратами противника.

"Мы видим, что происходит в этих местах. Сегодня единственное, что мы имеем - это ценовая война, где мы должны думать на экономической основе", - подчеркнул он.

НАТО переосмысливает весь спектр наблюдения и обороны: интегрированный мониторинг воздушного пространства, системы управления и связи, средства ПВО. Это становится более критичным для длительной войны, чем просто количество ракет.

Новая система вместо устаревших AWACS

Ключевым элементом усиления возможностей является программа AFSC (Allied Federated Surveillance & Control). Она должна заменить устаревшие самолеты E-3A AWACS, которые находятся на вооружении с 1980-х годов. Однако следующий AWACS не будет единственной платформой - это будет "система систем".

"Она будет использовать космические, воздушные, наземные компоненты, а также улучшенные радары, которые будет очень трудно уничтожить", - пояснил Вандие.

В ноябре 2025 года многомиллиардная сделка на шесть самолетов Boeing E-7A Wedgetail в качестве временной платформы провалилась из-за потери "стратегических и финансовых оснований". Для ускорения программы НАТО в прошлом месяце объявило запрос к промышленности относительно технологий обнаружения воздушных угроз на высотах до 10 000 футов.

Промежуточное решение

Группа из 10 стран-членов НАТО согласилась приобрести замену для флота E-3A в рамках первоначальной инициативы AFSC, но тип самолета еще не выбран. Ожидается, что усиленная система наблюдения будет использовать данные не только с новых платформ, но и с воздушных (подвесных или пилотируемых), наземных, морских и космических средств государств-членов.

По плану, на основе полученных ответов от промышленности, НАТО до конца 2026 года подготовит программу создания первой очереди этой системы.