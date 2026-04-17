Главная » Новости » В мире

Как Украина заставила НАТО пересмотреть защиту от дронов: новая стратегия альянса

23:53 17.04.2026 Пт
Опыт Украины заставил НАТО считать стоимость каждого выстрела. Чем заменят старые AWACS?
aimg Екатерина Коваль
Как Украина заставила НАТО пересмотреть защиту от дронов: новая стратегия альянса Фото: военные альянса НАТО (Getty Images)

НАТО пересматривает свою стратегию воздушного наблюдения под влиянием опыта войн в Украине и Иране, где низколетящие дроны и ракеты стали главной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense.

"Ценовая война" как новая реальность

По словам адмирала Вандие, сегодня Альянс вынужден думать в категориях "ценовой войны": стоимость одного выстрела, лучшие способы обнаружения и уничтожения цели по оптимальной цене по сравнению с затратами противника.

"Мы видим, что происходит в этих местах. Сегодня единственное, что мы имеем - это ценовая война, где мы должны думать на экономической основе", - подчеркнул он.

НАТО переосмысливает весь спектр наблюдения и обороны: интегрированный мониторинг воздушного пространства, системы управления и связи, средства ПВО. Это становится более критичным для длительной войны, чем просто количество ракет.

Новая система вместо устаревших AWACS

Ключевым элементом усиления возможностей является программа AFSC (Allied Federated Surveillance & Control). Она должна заменить устаревшие самолеты E-3A AWACS, которые находятся на вооружении с 1980-х годов. Однако следующий AWACS не будет единственной платформой - это будет "система систем".

"Она будет использовать космические, воздушные, наземные компоненты, а также улучшенные радары, которые будет очень трудно уничтожить", - пояснил Вандие.

В ноябре 2025 года многомиллиардная сделка на шесть самолетов Boeing E-7A Wedgetail в качестве временной платформы провалилась из-за потери "стратегических и финансовых оснований". Для ускорения программы НАТО в прошлом месяце объявило запрос к промышленности относительно технологий обнаружения воздушных угроз на высотах до 10 000 футов.

Промежуточное решение

Группа из 10 стран-членов НАТО согласилась приобрести замену для флота E-3A в рамках первоначальной инициативы AFSC, но тип самолета еще не выбран. Ожидается, что усиленная система наблюдения будет использовать данные не только с новых платформ, но и с воздушных (подвесных или пилотируемых), наземных, морских и космических средств государств-членов.

По плану, на основе полученных ответов от промышленности, НАТО до конца 2026 года подготовит программу создания первой очереди этой системы.

В последнее время дискуссии об усилении оборонной автономии Европы значительно активизировались. Как писало WSJ, европейские страны начали тайно разрабатывать "план Б" на случай выхода США из НАТО - чтобы иметь возможность самостоятельно сдерживать российскую агрессию без поддержки американских войск.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прямо заявил, что ЕС должен двигаться к созданию собственной армии и более глубокой оборонной интеграции, чтобы взять безопасность в свои руки.

В то же время главным препятствием остаются темпы перевооружения. Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время переговоров в Брюсселе отметили, что производство оружия в Европе нужно срочно ускорить - нынешние темпы слишком медленные для существующих угроз.

