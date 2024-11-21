Россия предупредила США об ударе по Украине ракетой "Орешник"

Россия предупредила Соединенные Штаты Америки об ударе по Украине незадолго до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и заявление заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх во время брифинга.