В Киеве повреждено консульство Польши из-за массированной атаки россиян
В результате массированной атаки россиян 4 июля было повреждено польское консульство в Киеве. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в X (Twitter).
"В результате массированной расистской атаки на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукашевичем, все живы и невредимы", - отметил он.
Глава МИД Польши также обратился к президенту США Дональду Трампу. Сикорский заявил, что российский диктатор Владимир Путин насмехается над мирными усилиями Трампа.
"Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", - призвал польский министр.
Удар по Киеву
Россияне сегодня выпустили по Украине 539 дронов и 11 ракет - баллистику, крылатые ракеты и "Кинжал". Оккупанты этой ночью запустили рекордные 330 "Шахедов".
Как отметили в Воздушных силах, главной целью врага был Киев. В городе после ракетной и дроновой атаки зафиксировали попадания в шести районах. Известно о более 20 пострадавших.
Кроме того, в Киеве высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров после российского обстрела.
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