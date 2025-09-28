ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ГСЧС показала разрушенный ударом ЖК "Львовский" под Киевом

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 10:19
UA EN RU
ГСЧС показала разрушенный ударом ЖК "Львовский" под Киевом Фото: количество пострадавших от атаки на Киевщину возросло до 27 (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Савченко Юлія

В результате массированной атаки РФ наибольшим разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. По информации нашего корреспондента, речь идет о ЖК "Львовский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Киевской ОГА Николая Калашника.

На месте вражеских ударов продолжаются работы по ликвидации последствий, пострадавшим оказывается помощь, в частности работают психологи. Данные о возможных погибших уточняются.

Известно о 27 пострадавших в результате вражеского обстрела Киевщины.

  • Бучанский район: пострадали 17 человек.
  • Фастовский район: травмированы 7 человек. На местном предприятии произошел пожар, где пять человек получили ранения. Также ликвидировано возгорание частного домовладения.
  • Белоцерковский район: пострадали 3 человека. Здесь горела кровля многоквартирного дома и частного домовладения, повреждены 6 автомобилей.

Все пострадавшие получили необходимую помощь на месте от бригад экстренной медицинской помощи.

Разрушения и пожары зафиксированы также в Обуховском и Бориспольском районах.

На месте работают оперативные службы.

Фото: последствия вражеского обстрела Киевщины (ГСЧС, Киевская ОГА)

Что известно об обстреле Киева

Известно о попадании и падении обломков в Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах.

По состоянию на сейчас подтверждено 13 пострадавших, по меньшей мере 4 погибших, среди них 12-летняя девочка.

Повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Читайте в материале РБК-Украина - Прилеты по Институту кардиологии, АЗС и еще 20 локациях: что известно об обстреле Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Борщаговка Война в Украине
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"