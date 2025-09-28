ГСЧС показала разрушенный ударом ЖК "Львовский" под Киевом

Фото: количество пострадавших от атаки на Киевщину возросло до 27 (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В результате массированной атаки РФ наибольшим разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. По информации нашего корреспондента, речь идет о ЖК "Львовский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Киевской ОГА Николая Калашника.