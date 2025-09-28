ГСЧС показала разрушенный ударом ЖК "Львовский" под Киевом
В результате массированной атаки РФ наибольшим разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. По информации нашего корреспондента, речь идет о ЖК "Львовский".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Киевской ОГА Николая Калашника.
На месте вражеских ударов продолжаются работы по ликвидации последствий, пострадавшим оказывается помощь, в частности работают психологи. Данные о возможных погибших уточняются.
Известно о 27 пострадавших в результате вражеского обстрела Киевщины.
- Бучанский район: пострадали 17 человек.
- Фастовский район: травмированы 7 человек. На местном предприятии произошел пожар, где пять человек получили ранения. Также ликвидировано возгорание частного домовладения.
- Белоцерковский район: пострадали 3 человека. Здесь горела кровля многоквартирного дома и частного домовладения, повреждены 6 автомобилей.
Все пострадавшие получили необходимую помощь на месте от бригад экстренной медицинской помощи.
Разрушения и пожары зафиксированы также в Обуховском и Бориспольском районах.
На месте работают оперативные службы.
Фото: последствия вражеского обстрела Киевщины (ГСЧС, Киевская ОГА)
Что известно об обстреле Киева
Известно о попадании и падении обломков в Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах.
По состоянию на сейчас подтверждено 13 пострадавших, по меньшей мере 4 погибших, среди них 12-летняя девочка.
Повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.
Читайте в материале РБК-Украина - Прилеты по Институту кардиологии, АЗС и еще 20 локациях: что известно об обстреле Киева.