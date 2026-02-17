Счет за советские преступления: Польша готовит иск против России о репарациях

Бартош Гондек, директор польского Института военных потерь, получил поручение от польского премьера Дональда Туска по расследованию исторических преступлений РФ. По его словам, расследование будет более масштабным, чем составление отчета о нацистской жестокости.

Он отметил, что это обусловлено пребыванием Польши под советским влиянием более чем четыре дополнительных десятилетия во время холодной войны.

Сколько Варшава хочет получить от Москвы

По словам Гондека, пока точно неизвестно, будет ли размер компенсации от Москвы превышать сумму, которую хотят получить за нацистские преступления от Берлина (1,3 трлн евро).

Он также рассказал, что команда из десяти польских историков и исследователей столкнулась с большими препятствиями, чем при расчетах претензий к Германии. В частности, на это влияют отсутствие доступа к архивам РФ, а также "уничтоженные или сфальсифицированные еще в советские времена документы".

Кроме того, Институт военных потерь Польши будет устанавливать цену потери страной части населения и восточных территорий после 1945 года. Речь идет об экономических и социальных последствиях "советского системного господства" во время холодной войны.