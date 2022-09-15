Сейм Польщі ухвалив резолюцію з вимогою від Німеччини репарацій за Другу світову війну

Сейм Польщі схвалив резолюцію про військові репарації з боку Німеччини за збитки під час Другої світової війни. 418 депутатів підтримали документ, 4 виступили проти, 15 утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Варшава вимагає від Берліна 1,3 млрд доларів

Сейм хоче, щоб Німеччина прийняла політичну, історичну, юридичну та фінансову відповідальність за збитки від військової агресії нацистської Німеччини.

Польща зазначає, що ніколи не отримувала компенсацію за людські та матеріальні втрати. Депутати також зазначають, що країна не відмовлялася від своїх претензій до Берліна.

Напередодні в Польщі представили підготовлену експертами тритомну доповідь про втрати, понесені Польщею унаслідок нападу нацистської Німеччини і німецької окупації в 1939-1945 роках. Озвучена підсумкова сума склала близько 1,5 трлн доларів.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено. Польща відмовилася від подальших репарацій давно, в 1953 році, і кілька разів підтверджувала цю відмову.

Польща неодноразово підіймала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, зазначали, що питання репарацій закрите.

Раніше ми писали, що Польща направить до Німеччини ноту про виплату репарацій за втрати під час Другої світової війни. Варшава буде домагатися реалізації своїх вимог про компенсації всіма можливими шляхами.

Глава партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський також заявив, що Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.

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