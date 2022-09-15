ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сейм Польщі ухвалив резолюцію з вимогою від Німеччини репарацій за Другу світову війну

Новость на русском →
Варшава, Четвер 15 вересня 2022 00:07
Сейм Польщі ухвалив резолюцію з вимогою від Німеччини репарацій за Другу світову війну Фото: Сейм Польщі ухвалив резолюцію з вимогою від Німеччини військових репарацій (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Сейм Польщі схвалив резолюцію про військові репарації з боку Німеччини за збитки під час Другої світової війни. 418 депутатів підтримали документ, 4 виступили проти, 15 утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Варшава вимагає від Берліна 1,3 млрд доларів

Сейм хоче, щоб Німеччина прийняла політичну, історичну, юридичну та фінансову відповідальність за збитки від військової агресії нацистської Німеччини.

Польща зазначає, що ніколи не отримувала компенсацію за людські та матеріальні втрати. Депутати також зазначають, що країна не відмовлялася від своїх претензій до Берліна.

Напередодні в Польщі представили підготовлену експертами тритомну доповідь про втрати, понесені Польщею унаслідок нападу нацистської Німеччини і німецької окупації в 1939-1945 роках. Озвучена підсумкова сума склала близько 1,5 трлн доларів.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено. Польща відмовилася від подальших репарацій давно, в 1953 році, і кілька разів підтверджувала цю відмову.

Польща неодноразово підіймала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, зазначали, що питання репарацій закрите.

Раніше ми писали, що Польща направить до Німеччини ноту про виплату репарацій за втрати під час Другої світової війни. Варшава буде домагатися реалізації своїх вимог про компенсації всіма можливими шляхами.

Глава партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський також заявив, що Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Германия
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма