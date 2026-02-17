Рахунок за радянські злочини: Польща готує позов проти Росії про репарації

Бартош Гондек, директор польського Інституту військових втрат, отримав доручення від польського прем'єра Дональда Туска щодо розслідування історичних злочинів РФ. За його словами, розслідування буде масштабнішим, ніж складання звіту про нацистську жорстокість.

Він наголосив, що це зумовлене перебуванням Польщі під радянським впливом більше ніж чотири додаткових десятиліття під час холодної війни.

Скільки Варшава хоче отримати від Москви

За словами Гондека, наразі достеменно невідомо, чи буде розмір компенсації від Москви перевищувати суму, яку хочуть отримати за нацистські злочини від Берліна (1,3 трлн євро).

Він також розповів, що команда з десяти польських істориків і дослідників зіткнулася з більшими перешкодами, ніж під час розрахунків претензій до Німеччини. Зокрема, на це впливають відсутність доступу до архівів РФ, а також "знищені або сфальсифіковані ще в радянські часи документи".

Крім того, Інститут військових втрат Польщі буде встановлювати ціну втрати країною частини населення та східних територій після 1945 року. Йдеться про економічні та соціальні наслідки "радянського системного панування" під час холодної війни.